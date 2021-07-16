Nwakaeme: "Geçen sezon vasattım"

Trabzonspor'un sezon öncesi kampına formuyla damga vuran oyunculardan olan Anthony Nwakaeme önemli açıklamalarda bulundu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Nwakaeme: 'Geçen sezon vasattım'
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16 Temmuz 2021 08:15
Trabzonspor'un sezon öncesi kampına formuyla damga vuran oyunculardan olan Anthony Nwakaeme PlanetSport Football Africa'ya açıklamalarda bulundu.

İsrail'deyken birçok Çin kulübünden çok cazip teklifler aldığını buna rağmen Trabzonspor'u seçtiğini belirten Nwakaeme, "Türkiye'de hayat benim için iyi gidiyor. Trabzon'daki yaşantımdan memnunum. Zaten ben yaşadığım şehirde çok fazla şeyler arayan bir insan değilim. Kendimi gittiğim yere uyumlandırıyorum" dedi.

"SEYİRCİSİZ FUTBOL BİZİM İÇİN ZOR"

Nwakaeme şöyle devam etti:

"Süper Lig'de Türkiye'de geride kalan sezon oldukça zorlu geçti. Bunda pandeminin getirdiği sıkıntılar önemli rol oynadı. Trabzonspor'daki en vasat performanslarımdan birini ben de geride kalan sezonda sergiledim. Biz takım olarak seyirci desteğiyle oynamaya çok alışık bir takımız. Dolayısıyla seyircisiz futbol bizim için zor. Açıkçası böyle olması sıkıcıydı ama işim gereği koşullarla yüzleşmek zorundayım."

"TÜRK TARAFTARLAR FUTBOL DELİSİ"

Türk taraftarlara övgülerde de bulunan Nijeryalı futbolcu, "Türk taraftarlar futbol delisi ve fark yaratıyorlar. Trabzonspor taraftarı ülkedeki en iyi taraftar. Kendi evimizde bu taraftarın önünde oynamak muazzam ve bizim itici gücümüz. Taraftarımızı özlediğim gibi rakip taraftarların da tribünlerde olmasını özlüyorum. Çünkü taraftar olmadan futbol olmuyor" diye konuştu.  


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