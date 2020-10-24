Nwakaeme: "Fenerbahçe'yi çok iyi tanıyoruz"

Trabzonspor'da hastalığını atlattıktan sonra bu hafta Fenerbahçe derbisinde yerini alacak ola Nwakaeme, Fenerbahçe'yi iyi tanıdıklarını söyledi.

Haber; Sabah
Nwakaeme: 'Fenerbahçe'yi çok iyi tanıyoruz'
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24 Ekim 2020 14:07
Fırtına'nın hücum oyuncusu Nwakaeme hastalığını atlattıktan sonra bu hafta Fenerbahçe derbisinde yerini alacak. Nijeryalı yıldız "Tüm takım olarak bu maça odaklandık. Taraftarımıza galibiyet hediye etmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Rakibimiz bizi iyi tanıyor, biz de onları çok iyi tanıyoruz. Umarım İstanbul'da 3 puanı alan taraf biz oluruz" dedi. .



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