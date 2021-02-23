Nwakaeme: "Fenerbahçe maçının anlamı farklı"

Trabzonspor'da Başakşehir maçında kart cezası nedeniyle forma giymeyen ve belki de uzun süre sonra ilk kez dinlenme fırsatı bulan Nwakaeme, F.Bahçe maçını iple çekiyor.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Nwakaeme: 'Fenerbahçe maçının anlamı farklı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Şubat 2021 11:55
Nwakaeme
Nwakaeme
Trabzonspor
Başakşehir maçında takımla İstanbul'a gidip takım arkadaşlarına moral veren ve ardından galibiyet sonrası tüm oyuncuları kutlayan Nwakaeme, F.Bahçe maçında takımının en büyük silahı olacak.

Yokluğunda Trabzon'un hücum aksiyonlarının önemli şekilde etkilendiği görülen Nwakaeme, Fenerbahçe maçında sahne alıp, takımını zafere taşımayı amaçlıyor.

Nwakaeme, "Sezon başına göre başka bir Trabzon var ortada. Kazanarak gidiyoruz ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Fenerbahçe maçındaki galibiyetin anlamı çok farklı. Biz de bu mutluluğu taraftarımıza yaşatmak istiyoruz" dedi.  [Günebakış] 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için