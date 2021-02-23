Nwakaeme: 'Fenerbahçe maçının anlamı farklı'

Başakşehir maçında takımla İstanbul'a gidip takım arkadaşlarına moral veren ve ardından galibiyet sonrası tüm oyuncuları kutlayan Nwakaeme, F.Bahçe maçında takımının en büyük silahı olacak.



Yokluğunda Trabzon'un hücum aksiyonlarının önemli şekilde etkilendiği görülen Nwakaeme, Fenerbahçe maçında sahne alıp, takımını zafere taşımayı amaçlıyor.



Nwakaeme, "Sezon başına göre başka bir Trabzon var ortada. Kazanarak gidiyoruz ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Fenerbahçe maçındaki galibiyetin anlamı çok farklı. Biz de bu mutluluğu taraftarımıza yaşatmak istiyoruz" dedi. [Günebakış]



