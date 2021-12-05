Nwakaeme durdurulamıyor: Futbol sanatçısı

Evindeki maçta muhteşem taraftar desteğini arkasına alan Trabzonspor, Adana Demirspor'un direncini 26. dakikada Nwakaeme ile kırdı. 54. dakikada da Hamsik ağları sarsıp fişi çekti.



DURDURULAMAZ GÜÇ: NWAKAEME



26'da Dorukhan'ın içeri çevirdiği topta ilk şutu direkten dönen Nwakaeme, 2. denemesinde ağları buldu. Hamsik'in golünde de müthiş bir pas veren Nijeryalı, son 5 maçta skora katkı yapmayı başardı. Nwakaeme, lig kariyerinde karşılaştığı 24 takımın 17'sine gol attı. Ayrıca bu sezon 6 gol, 6 asistle ligin skora en çok katkı yapan ismi olan yıldız futbolcu, maç sonu saha ortasındaki şovu için "Kolbastı oynamayı Abdüş ve Parmak'tan öğrendim" dedi



Öte yandan Nwakaeme'yi yorumlayan Uğur Meleke, "Nwakaeme bu sezon 17 golün içinde var. Atan, asist yapan ya da asist öncesi pas yapan olarak. Nijeryalı futbol sanatçısını izlemek çok büyük zevk." dedi.





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