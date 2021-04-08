Kayserispor maçının 74. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Anthony Nwakaeme'nin arka adalesinde gerilme tespit edildi.
Oyuncunun hafif ödemi olduğu ve bir süre dinlendirildikten sonra MR'ının çekileceği belirtildi.
Hafta sonunda oynanacak Çaykur Rize maçında forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyan Nijeryalı yıldız, kas ağrıları devam ederse riske edilmeyecek.
Oyuncunun hafif ödemi olduğu ve bir süre dinlendirildikten sonra MR'ının çekileceği belirtildi.
Hafta sonunda oynanacak Çaykur Rize maçında forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyan Nijeryalı yıldız, kas ağrıları devam ederse riske edilmeyecek.