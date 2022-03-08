Nwakaeme'den Trabzonspor'da rekor hazırlığı

4 sezonda 43 gol + 38 asist. Bu sezon 10 gol + 9 asist. Anthony Nwakaeme, Trabzonspor'da 2 gol daha atarak kariyer rekoru kırmak istiyor.

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Nwakaeme'den Trabzonspor'da rekor hazırlığı
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08 Mart 2022 13:33
Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme şimdiden 'efsaneler' arasına adını yazdırdı. İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018 yazında 1.1 milyon euro'ya transfer edilen tecrübeli oyuncu, bordo-mavili forma ile 4 sezonda 135 resmi maçta 43 gol atıp, 38 asist gerçekleştirdi.

'Sihirbaz', 2018-19 sezonunda 11 gol (11 asist), 2019-20'de 14 gol (11 asist), geçen sezon 7 gol (7 asist), bu sezon da 11 gol (9 asist) kaydetti. Karadeniz ekibi, Nwakaeme'nin gol attığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik alarak 23 puan topladı. F.Bahçe'ye de ilk golünü atan ve takımının 100'üncü golü olması nedeniyle tarihe geçen Nwakaeme, 2 gol daha atarsa Fırtına'daki en golcü dönemine ulaşacak.

 

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