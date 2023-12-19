Nwakaeme'den şok sakatlık haberi!

Trabzonspor ile yüksek ücret talebi nedeniyle anlaşma sağlayamayan ve futbol kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Nwakaeme, geri dönmeyi hedefliyor. Fakat yıldız futbolcudan üzücü bir haber geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Nwakaeme'den şok sakatlık haberi!
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19 Aralık 2023 11:29
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın 'Bonservisini alıp gelirse imza attırırım' dediği Anthony Nwakaeme'nin sakatlığı, Suudi Arabistan'da tartışmalara yol açtı. Sağ bacak alt baldırında birinci derece yırtık tespit edilen Nijeryalı oyuncunun en az 2 hafta daha sahalardan uzak kalacağıyla ilgili yanlış tedavi iddiaları gündeme geldi.

Zaten 3 haftadır sahalardan uzak olan Nwakaeme'nin şimdi 2 hafta daha oynayamaması durumunda 1 aydan daha uzun bir süre futboldan uzak kalacağı hatırlatıldı.

SEZON PERFORMANSI

Anthony Nwakaeme, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Fayha ile bu sezon 16 resmi maça çıktı. Yıldız futbolcu söz konusu maçlarda 5 kez rakip fileleri sarsmayı başarırken, bunun yanında takım arkadaşlarına da 1 kez gol pası verdi.

TRABZONSPOR KARNESİ

Trabzonspor'un 2018-19 sezonunun başında İsrail ekibi Beer Sheva'dan 1.5 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcu Bordo-Mavili formayla çıktığı 145 maçta 47 gol ve 40 asistlik bir performans sergiledi. 

 
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