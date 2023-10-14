Nwakaeme'den heyecanlandıran paylaşım

Trabzonspor'un eski yıldızı Anthony Nwakaeme, takıma geri dönen Abdullah Avcı için bir paylaşımda bulundu.
Karadeniz temsilcisinde giydiği dönemde ortaya koyduğu performansla hem elde edilen başarılarda büyük katkı sağlayan hem de futbolseverlerin sevgi gösterilerinde bulunduğutecrübeli futbolcu Avcı için yaptığı paylaşımda "Tekrar hoş geldin büyük koç" ifadesini kullandı.
TARAFTARI HEYECANLANDIRDI
Futbol hayatını Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha'da sürdüren Nwakaeme için ayrıldığı günden itibaren taraftarlar geri dön çağrısında bulunuyordu. Nijeryalı futbolcunun bu paylaşımı taraftarlarda heyecan yaratırken, yönetimin devre arasında eski yıldızı için bir adım atmayacağının gelecek haftalarda belli olacağı öğrenildi.
TRABZONSPOR PERFORMANSI
Bordo-mavili takımda 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu gören Nwakaeme; bordo-mavili forma altında çıktığı 145 maçta 47 gol ve 45 asistlik performans ortaya koymuştu.
Karadeniz temsilcisinde giydiği dönemde ortaya koyduğu performansla hem elde edilen başarılarda büyük katkı sağlayan hem de futbolseverlerin sevgi gösterilerinde bulunduğutecrübeli futbolcu Avcı için yaptığı paylaşımda "Tekrar hoş geldin büyük koç" ifadesini kullandı.
TARAFTARI HEYECANLANDIRDI
Futbol hayatını Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha'da sürdüren Nwakaeme için ayrıldığı günden itibaren taraftarlar geri dön çağrısında bulunuyordu. Nijeryalı futbolcunun bu paylaşımı taraftarlarda heyecan yaratırken, yönetimin devre arasında eski yıldızı için bir adım atmayacağının gelecek haftalarda belli olacağı öğrenildi.
TRABZONSPOR PERFORMANSI
Bordo-mavili takımda 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu gören Nwakaeme; bordo-mavili forma altında çıktığı 145 maçta 47 gol ve 45 asistlik performans ortaya koymuştu.