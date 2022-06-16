Nwakaeme'den flaş ayrılık mesajı!

Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren ve yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Anthony Nwakaeme veda mesajı paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Nwakaeme'den flaş ayrılık mesajı!
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16 Haziran 2022 15:25
Anthony Nwakaeme, kendisine ait instagram hesabından yaptığı açıklamayla Trabzonspor'a veda etti.

İşte Nwakaeme'nin yaptığı açıklama:

"Sevili Trabzonspor taraftarları. Beni sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Bu yüzden ayrılan benmişim gibi görünecek. Onlar da benim piyasa değerimi etkilemeye çalışacaklar.

Sadece sizi sevdiğimi bilin. Burada mutlulukla geçen 4 yıl içerisinde 1 şampiyonluk kupası, 1 süper kupa kazadık ve birlikte tarih yazdık.

Her şey için çok teşekkürler. Hiçbir şeyi asla unutmayacağım."

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