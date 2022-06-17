NWAKAEME BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNE GELDİ

BEŞİKTAŞ'TAN KAÇ PARA İSTEDİ?

AYRILIK İÇİN SERT MESAJ

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan Trabzonspor'da forma giyen Anthony Nwakaeme, bordo-mavililerle anlaşmaya sağlayamadı ve takımdan ayrıldı. Nwakaeme'nin adı transferde Beşiktaş ile de anıldı.Nwakaeme, Trabzonspor'dan ayrıldığını sosyal medyadan duyurdu. Adı Beşiktaş ile de anılan hücum oyuncusu için görüşmeler daha başlamadan sona erdi.Beşiktaş menajerler aracılığıyla nabız yokladı. 32 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'tan senelik 2.5 milyon Euro garanti ücret ile 1.5 milyon Euro da imza parası talebinde bulundu. Beşiktaş ise pazarlık masasına dahi oturmadan defteri kapattı.Nwakaeme, Trabzonspor'dan ayrılırken yaptığı açıklamada, "Sevgili Trabzonspor taraftarları. Beni sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Bu yüzden ayrılan benmişim gibi görünecek. Onlar da benim piyasa değerimi etkilemeye çalışacaklar. Sadece sizi sevdiğimi bilin. Burada mutlulukla geçen 4 yıl içerisinde 1 şampiyonluk kupası, 1 süper kupa kazandık ve birlikte tarih yazdık. Her şey için çok teşekkürler. Hiçbir şeyi asla unutmayacağım" ifadelerini kullandı.