Nwakaeme: 'Çok daha iyi olacağım'

Trabzonspor'da son dönemde formu ciddi anlamda düşen Anthony Nwakaeme, milli aranın ardından bomba gibi geri döneceğini söyledi.



Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kendisini toparlaması için ekstra izin verdiği Nijeryalı oyuncu, ülkesine gitmişti. 32 yaşındaki futbolcunun çok istekli gözüktüğü ve Avcı'ya, "Bu izin çok iyi geldi. Bana güvenin hocam. Kalan haftalarda daha iyi bir Nwakaeme izlettireceğim, sizi mahcup etmeyeceğim" dediği kaydedildi.



EN İSTİKRARLI HÜCUMCU



Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, son 3 sezonda takımının hücum hattındaki en istikrarlı oyuncusu oldu. İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-2019 sezonu başında 1 milyon 100 bin avro bonservis bedeliyle transfer edilen golcü oyuncu, 3 sezonda 100 resmi karşılaşmaya çıkıp, rakip fileleri 31 kez havalandırdı.



Nwakaeme, 2018-2019 sezonunda 31 resmi karşılaşmada 11, 2019-2020 sezonunda 43 maçta 14, bu sezon da 26 maçta 6 gol kaydetmeyi başardı. Forvet hattında bu oyuncuyu, 95 maçta 27 golle kaydeden Caleb Ekuban takip etti.



