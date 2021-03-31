Nwakaeme: "Çok daha iyi olacağım"

Trabzonspor'da son dönemde formu ciddi anlamda düşen Anthony Nwakaeme, Abdullah Avcı ile görüştü

Haber; Sabah
Abone Ol
Nwakaeme: 'Çok daha iyi olacağım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Mart 2021 10:05
Trabzonspor'da son dönemde formu ciddi anlamda düşen Anthony Nwakaeme, milli aranın ardından bomba gibi geri döneceğini söyledi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kendisini toparlaması için ekstra izin verdiği Nijeryalı oyuncu, ülkesine gitmişti. 32 yaşındaki futbolcunun çok istekli gözüktüğü ve Avcı'ya, "Bu izin çok iyi geldi. Bana güvenin hocam. Kalan haftalarda daha iyi bir Nwakaeme izlettireceğim, sizi mahcup etmeyeceğim" dediği kaydedildi.

EN İSTİKRARLI HÜCUMCU

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, son 3 sezonda takımının hücum hattındaki en istikrarlı oyuncusu oldu. İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-2019 sezonu başında 1 milyon 100 bin avro bonservis bedeliyle transfer edilen golcü oyuncu, 3 sezonda 100 resmi karşılaşmaya çıkıp, rakip fileleri 31 kez havalandırdı.

Nwakaeme, 2018-2019 sezonunda 31 resmi karşılaşmada 11, 2019-2020 sezonunda 43 maçta 14, bu sezon da 26 maçta 6 gol kaydetmeyi başardı. Forvet hattında bu oyuncuyu, 95 maçta 27 golle kaydeden Caleb Ekuban takip etti.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.