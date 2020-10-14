Nwakaeme bambaşka bir havayla döndü!

Pandeminin ortaya çıkmasının ardından Nijerya hükümetinin aldığı tedbirler yüzünden ailesinden uzak kalan Nwakaeme Trabzon'a mutlu döndü.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Nwakaeme bambaşka bir havayla döndü!
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14 Ekim 2020 11:41
Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Nwakaeme, millî arada soluğu Nijerya'da aldı.

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ortaya çıkmasının ardından Nijerya hükümetinin aldığı tedbirler kapsamında ülkesine gidemeyen ve büyük bir aile hasreti çeken yıldız futbolcunun bu durumun performansına da olumsuz yansıması üzerine Trabzonspor kulübü devreye girmişti.

Bir haftalık tatil

Nwakaeme için özel izin alınarak ülkesi Nijerya'ya ailesinin yanına gönderildi. Ailesi ve dostlarıyla bir haftalık tatilde hasret gideren oyuncu önceki akşam saatlerinde özel bir uçakla Trabzon'a geldi. Takımıyla çıktığı ilk idmanda neşeli tavırlarıyla dikkati çeken Nwakaeme, hocası Eddie Newton ile de bol bol şakalaştı. Nijeryalı oyuncunun eski performansını sahaya yansıtması bekleniyor.

Artık yüzü gülüyor

Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzon'da Nwakaeme'nin takım arkadaşlarıyla olan samimi tavırları gözlerden kaçmadı.



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