Nwakaeme, Antep'te rekor peşinde!

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, 2 haftalık suskunluğunu bozup kendi gol rekorunu kırmak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Nwakaeme, Antep'te rekor peşinde!
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08 Nisan 2022 14:30
Rize ile Beşiktaş maçlarını boş geçen Anthony Nwakaeme, Gaziantep filelerini havalandırıp Trabzonspor kariyerindeki en golcü dönemine ulaşmak istiyor.

Derbinin devre arasında oyundan çıkan Nwakaeme ile Abdullah Avcı yakından ilgilenirken, "Bu takımın önemli bir parçasısın. Sana güveniyorum" dedi. Takım arkadaşlarının da büyük destek verdiği Nwakaeme, bu akşam patlama yapmaya hazırlanıyor. 

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