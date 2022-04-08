Nwakaeme, Antep'te rekor peşinde!

Rize ile Beşiktaş maçlarını boş geçen Anthony Nwakaeme, Gaziantep filelerini havalandırıp Trabzonspor kariyerindeki en golcü dönemine ulaşmak istiyor.



Derbinin devre arasında oyundan çıkan Nwakaeme ile Abdullah Avcı yakından ilgilenirken, "Bu takımın önemli bir parçasısın. Sana güveniyorum" dedi. Takım arkadaşlarının da büyük destek verdiği Nwakaeme, bu akşam patlama yapmaya hazırlanıyor.



