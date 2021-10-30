Nwakaeme 100. maçında Trabzonspor'a galibiyeti getirdi

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettiği maçta Bordo mavili ekibe galibiyeti getiren golü 100. maçına çıkan Anthony Nwakaeme attı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Nwakaeme 100. maçında Trabzonspor'a galibiyeti getirdi
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30 Ekim 2021 11:49
Fenerbahçe derbisinde sakatlanan ve geçen haftaki Göztepe maçını kaçıran Anthony Nwakaeme, geri döndü.

Sakatlığını tam olarak atlatamadığı için Abdullah Avcı'nın kulübede başlattığı Nijeryalı yıldız, ikinci yarıda Berat'ın yerine oyuna girdi.

Nwakaeme, Trabzonspor formasıyla çıktığı 100. lig maçında galibiyet golünü attı. Vitor Hugo'nun kaleciden dönen kafasında topu ağlara gönderen Nwakaeme, bu sezon 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

7 gollü Bakasetas'ın ardından Fırtına'nın en skorer ismi olan 32 yaşındaki yıldız, geride kalan 100 karşılaşmada toplam 33 gol, 26 asistlik müthiş bir istatistiğe sahip.


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