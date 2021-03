NVIDIA, GeForce NOW Türkiye fiyatına indirim yaptı

GAME+ ortaklığı ile Ankara'da kurulan sunucu ile hizmet verecek serviste, hali hazırda global sunucuda Founder üyeliği olan Türk oyuncular için fiyat güncellemesi geldi.



GeForce NOW Türkiye oyuncularına özel fiyatlandırma



Turkcell GAME+ tarafından sunulan 3 farklı GeForce NOW paketi fiyatlarından dolayı kullanıcıların çoğunu memnun etmedi. Lansmana özel 3 aylık 149.70 TL (49.90 TL/ay) fiyatı bulunan paket ile birlikte aylık ücreti 74.90 TL olan paket de kullanıcıların tepkisini çekmişti.



NVIDIA, bugün Türkiye'de bulunan kullanıcılara önemli bir eposta gönderdi. Bu epostada global sunucuda Founders (Kurucu) hesabı bulunan oyunculara GAME+ tarafından özel bir teklif sunulacağı açıklandı.



GAME+, GeForce NOW kullanıcılarına sunulan düşük ücretli özel tanıtım teklifi olan Founders (Kurucu) fiyatlandırmasının süresini uzatarak yeni bir teklif hazırladı. Özel ücretlendirme bugünkü kur üzerinden aylık 5.49 euro kalacak şekilde, GeForce NOW powered by GAME+'a 1 yıl boyunca aylık 49,90 TL ödeyerek premium olarak erişilebilecek.



GAME+ servisinin teklifinden yararlanmak için yapılması gerekenler ise şu şekilde:



– NVIDIA üyeliğinizi 19 Mart 2021 – 30 Nisan 2021 tarihleri arasında iptal edin.

– Bu işlemden kısa bir süre sonra GAME+ size özel bir promosyon kodu gönderecek.

– GAME+ servisinde yeni bir hesap açarak 31 Mayıs 2021'den önce gönderilen kodu aktif ederek bu tekliften yararlananın.



Daha önce de belirtildiği gibi, 3 Mayıs 2021 tarihinde Kurucu üyeleri için NVIDIA tarafından işletilen hizmete erişimi kapatılmayacak. NVIDIA Founders üyeliğiniz yeniden etkinleştirilecek ve faturalandırma 3 Mayıs 2021'den itibaren devam edecek.