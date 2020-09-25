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Nurse, VanVleet kalmazsa "oldukça şaşıracağını" söyledi

Toronto Raptors koçu Nick Nurse, Fred VanVleet'in bu yaz takımda kalmaması durumunda "oldukça şaşıracağını" belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Toronto Raptors koçu Nick Nurse, Fred VanVleet'in bu yaz takımda kalmaması durumunda "oldukça şaşıracağını" belirtti.

Sportsnet 590 The Fan's Tim and Sid programına konuk olan Nurse, Wichita State'ten 2016'da draft olmadan takıma katılmış olan VanVleet'in, kalmaması durumunda "oldukça şaşıracağını" söyledi.

VanVleet, bu sezonun ardından sınırsız bir serbest oyuncu olacak ve birçok NBA takımının ilgisini çekmesi bekleniyor.

Takım başkanı Masai Ujiri, VanVleet ile mümkün olan en kısa sürede yeni bir sözleşme imzalamayı beklediğini açıkça ifade etmişti.

VanVleet ile birlikte Marc Gasol, Serge Ibaka ve Rondae Hollis-Jefferson da serbest oyuncu dönemine girmeye hazırlanıyor.

VanVleet normal sezonda 17.6 sayı, 3.8 ribaund ve 6.6 asist ortalamaları ile oynarken, playofflarda performansını yükseltmiş ve 19.6 sayı, 4.4 ribaund ve 6.9 asist ortalamaları yakalamıştı.


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