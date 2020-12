Nurse: "Toronto'da olmayı tercih ederim, ama değilim..."

Toronto Raptors koçu Nick Nurse, Raptors'ın bu sezon için yeni yerleşim yerleri olan Tampa'ya nasıl uyum sağladığından bahsetti.



Nurse, bu sezon Raptors için antrenman kurulumunun nasıl işleyeceğinden tam olarak emin olmadığını belirtti.



Ekip, koronavirüs salgını ve ABD-Kanada sınırının zorunlu olmayan seyahate kapatılması nedeniyle, bu sezon Tampa'da boy gösterecek. Raptors bu konuda hükümet izni almanın yollarını bulmaya çalışsa da, her iki ülkede de vaka sayılarının artmasından ötürü, Toronto'da maç oynamak için bir çözüm bulmak mümkün olmamıştı.



Raptors, bu haftayı Tampa bölgesine yerleşerek ve 11 Aralık tarihine kadar Saint Leo Üniversitesi'nde, takımın kendi maçlarını oynayacağı yerin yaklaşık yarım saatlik araba mesafesinde antrenman kampı düzenleyerek geçiriyor.



"BAHANE UYDURMAK YOK"



Yeni otel hayatı rutinine alıştığını söyleyen Nurse, oyuncular ve personelin en azından birkaç aylığına yeni normal olana alışması gerektiğini açıkladı:



"Başka türlü kendine has farklı durumlar da var. Ama her zaman söylerim, beni bir antrenman alanına ve maçlara götürdüğünüz sürece mutluyuz demektir.



Sadece şunu söyleyebilirim: Toronto'da olmayı tercih edeceğimi biliyorum, ama değilim. Ve şimdi burada elimden gelenin en iyisini yapacağım. Herhangi bir bahane uydurmayacağım, işe başlayacağım ve süper yüksek bir seviyede oynama beklentisinde olacağız. Bu kadar.



Olanlarla ilgili pek çok şey var ve biz olabileceğimiz en iyi basketbol takımı olmaya odaklanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ve bunu sadece kabul ederek yapıyoruz, buradayız."