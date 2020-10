Nurse: "Playoff dışındaki takımları yenmek daha zor"

Toronto Raptors koçu Nick Nurse, NBA'de kazanmakla ilgili en zor şeyin ne olduğu ve NBA'in süperstarlarına koçluk yapmanın zor olup olmadığı konuları üzerine düşüncelerini paylaştı.



Fran Fraschilla ile World of Basketball podcast'inde yaptığı röportajda Nurse, genel olarak koçluk yapma hakkında konuştu.



Nurse, NBA'de yetenek seviyesinin çok yüksek olduğundan ötürü, bir takımın galibiyeti kazanmak için en iyi oyununu ortaya kyoması gerektiğini söyledi:



"Her takım iyidir, çekişme içindedir ve yenmesi zordur. Özellikle playoff alanı dışındaki takımlar, yenilmesi en zor takımlar olurlar, çünkü oyuncular kontrat kazanmak için oynarlar. Her zaman elinizden gelenin en iyisini ortaya koymanız gereken bir gece vardır, hemeh hemen her gece kazanmak için bir şeyler yapmanız gerekir, çünkü yetenek seviyesi çok yüksek."



"BİR PLAN İSTİYORLAR..."



Ligin en iyi oyuncularından biri olan Kawhi Leonard'ı ilk yılında çalıştıran Nurse, NBA'in süperstarlarına koçluk yapmanın zor olup olmadığından da şu şekilde bahsetti:



"İlk antrenmanda, onların odak ve dikkatlerinin %100 olduğundan emin olamıyorsunuz. Ancak, bir plan hazırladığınızda, kendilerine koçluk yapılmasını ve bu planı talep ettiklerini görüyorsunuz. Onları başarılı olacak bir konuma getirmenizi istiyorlar. Bunu yaparsanız, biraz saygı kazanabilir ve sonra bazı ilişkiler geliştirmeye başlayabilirsiniz."



Nurse, NBA'de başantrenör olarak ilk sezonunda Raptors ile 2019 şampiyonluğunu kazanmıştı.