Nurse: "Pascal'ın ritmi neden bu kadar bozuk, bilemiyorum"

Toronto Raptors koçu Nick Nurse, takımın yıldızı Pascal Siakam'ın Orlando'daki bubble'da gösterdiği kötü performansından endişe duyduğunu söyledi.



Siakam, dün gece Celtics'e karşı oynanan ve 111-89 kaybedilen 5. maçta, sadece 10 sayı kaydedebilmişti.



Raptors'ın yıldızı sahanın her iki yönünde de sıkıntı çekiyor ve Toronto'nun başantrenörü, maçtan sonra muhabirlere bunun neden olduğuna dair hiçbir fikri olmadığını belirtti:



"Sezon yeniden başladığından beri ritminin neden bu kadar bozulduğundan emin değilim. Çok fazla harika maç geçirmedi... Bu çok kötü bir durum, çünkü geçen yılki playofflarda ve tüm bu sezon boyunca muhteşemdi. Hala oynayacak maçlarımız var. Umarım ritmini yakalayabilir. "



6. maç Çarşamba günü oynanacak ve Raptors ekibi, kaybetmesi durumunda playofflardan elenecek.



