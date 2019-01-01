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Nurse, NBA'in en yüksek maaşlı koçlarından biri oldu!

Toronto Raptors koçu Nick Nurse'ün, Raptors ile sözleşme uzatmasının ardından NBA'deki en yüksek maaşlı koçlardan biri haline geldiği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Toronto Raptors koçu Nick Nurse'ün, Raptors ile sözleşme uzatmasının ardından NBA'deki en yüksek maaşlı koçlardan biri haline geldiği açıklandı.

Nurse, yakın zamanda Raptors ile çok yıllık bir sözleşme uzatma imzalamış ve uzun yıllar ekipte kalmaya karar vermişti.

Sözleşmenin uzatılması sayesinde, Nurse'ün NBA'deki en yüksek maaşlı antrenörlerden biri olması bekleniyor.

The Athletic'den Shams Charania, durumu şu şekilde bildirdi:

"Kaynaklar, Raptors koçu Nick Nurse'ün Salı günü yeni bir çok yıllı sözleşme uzatması imzaladığını, ve bunun da ona yılda yaklaşık 8 milyon dolar ödeyen bir anlaşma olduğunu söylediler. Bu, Nurse'ü NBA'deki en yüksek maaşlı koçlardan biri yapıyor."

Nurse, Raptors'ı 2019'da NBA şampiyonluğuna taşımıştı. Takım ayrıca 2019-20 sezonunu en iyi ikinci dereceyle tamamlamış, ancak Toronto, Doğu Konferansı Finalleri'nde Boston Celtics tarafından yedi maçta elenmişti.


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