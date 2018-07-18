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Nurse: "Kawhi'la konuşmamız harika geçti, bizi zor çıkardılar"

Toronto Raptors koçu Nick Nurse, takımın yeni yıldızı Kawhi Leonard ile yakın dönemindeki takası sonrası ilk kez görüşmesinden bahsetti.

Toronto Raptors koçu Nick Nurse, takımın yeni yıldızı Kawhi Leonard ile yakın dönemindeki takası sonrası ilk kez görüşmesinden bahsetti.

Kawhi'ın kendisiyle oldukça iyi iletişim kurmasından ötürü şaşırdığını söyleyen Nurse, "Kendisiyle daha önce hiç konuşmamıştım. Sanırım bu konuda yalnız değilim. Çünkü onunla ilgili bir algı var. Dürüst olacağım. Görüşmeye gittiğimde 'Ya hiçbir şey söylemezse? O zaman ne yapacağım?' demiştim." şeklinde konuştu ve devam etti:

"Oturdum ve 'Bana sormak istediğin bir şey var mı?' dedim ve hemen üst üste sormaya başladı. Bu da oldukça uyumlu bir sohbete vesile oldu. Bunu beklemiyordum. Çok akıllı biri, çok zeki ve ilgi çekici. Gerçekten konuşurken çok keyif aldım. Yönetim bizi gelip oradan çıkarmak zorunda kaldı çünkü orada başka bir işleri vardı. Ama harikaydı."

Nurse ve Kawhi'ın 45 dakika kadar konuştuğu açıklandı:

"Çok daha uzun da sürebilirdi. Raptors yönetiminden gelip kapıyı çalanlar olup duruyordu, ben de 'Birkaç dakika daha durun.' diyordum. Çünkü konuşmamız çok iyi gidiyordu. Söylediklerini dinlemek çok zevkliydi. Bana 'Beni nerede kullanacaksın? Topu benimle nerede buluşturacaksın? Bende ne görüyorsun?' gibi sorular sordu. Ben de 'Bak, bana göre aşağı yukarı her şeyi yapabiliyorsun. Sırtı dönük oyunun var. İçeri girebiliyorsun. Topa hakimsin. İkili oyun oynayabiliyorsun. Sıkıştırmalardan çıkabiliyorsun. Unuttuğum bir şey kaldı mı?' dedim, 'Hayır, o kadar' dedi. 'Büyük ihtimalle bütün bunları yapacaksın' dedim."

Kawhi, geçtiğimiz sezon yaşadığı kuadriseps sakatlığından ötürü yalnızca 9 maç forma giymişti.




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