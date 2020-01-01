Nurse, Florida'daki güvenlik seviyesine güveniyor!

Toronto Raptors koçu Nick Nurse, Raptors'ın Florida'daki Disney öncesi kurulumun güvenlik seviyesine güvendiğini açıkladı.



Raptors, Fort Myers'daki Florida Gulf Coast Üniversitesi'nde düzenlenen Eğitim Kampı 2.0'ın ilk aşamalarını düzenliyor.



Kurulum, Nurse'ün güvenini kazanmış durumda:



"Burada kendimi çok güvende hissediyorum. Harika bir kurulumumuz var ve kendimi iyi hissediyorum. Burada olmak ya da nedenini sormak konusunda herhangi bir hoşnutsuzluk ya da herhangi bir şey hissetmedim. Genel olarak, çocuklar iyi ve bence birçoğu kariyerleri ve bulundukları yere geri dönme veya onları daha iyi hale getirme konusunu düşünüyor. Bakım faktörünün yüksek olduğunu gördüğüm bir seviyede olduğunu düşünüyorum."



ABD dışındaki tek NBA takımı olan Raptors, sezonun yeniden başlamasından önce birkaç karışıklıkla karşılaşmıştı. Çoğu Raptors oyuncusu, yeniden başlama planının 1. aşamasında kalan ve ülkeye yeniden giren herkes için hemen iki haftalık bir karantina uygulayan Toronto şehrini terk etmişti.



"BU ADAMLAR BİRBİRLERİNİ SEVİYORLAR"



Nurse, oyunculara Toronto'ya dönmelerini ve uzun bir boşta kalma sürecini sürdürmek yerine, oyuncularının hemen Florida'ya gitmesini tercih etmişti. Florida koronavirüs vakalarında artış görmüş olsa da, Nurse, Raptors'ın durumunun güvenli olduğunu düşünüyor.



Nurse ayrıca kadrosunun, toplam dört ay boyunca bu "bubble" ortamının bir parçası olma ve öngörülebilir gelecek için çoğunlukla birbirleriyle etkileşime girme baskısıyla başa çıkabileceğine inanıyor:



"Bu adamların kimyası oldukça hakiki. Genel olarak oynamayı seviyorlar, birbirleriyle oynamayı seviyorlar, oyunu seviyorlar. Bir çok adamımıza, bu alanlarda çok yüksek not verirdim."



