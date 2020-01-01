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Nurse, Celtics'e karşı 0-1 olması sonrası: "Hücum ritmimiz iyi değildi..."

Toronto Raptors koçu Nick Nurse, Raptors'ın playoff ikinci turundaki 1. maçta Boston Celtics'e 112-94 yenilmesini, ritm eksikliği de dahil olmak üzere çeşitli nedenlere bağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Toronto Raptors koçu Nick Nurse, Raptors'ın playoff ikinci turundaki 1. maçta Boston Celtics'e 112-94 yenilmesini, ritm eksikliği de dahil olmak üzere çeşitli nedenlere bağladı.

Nurse, maç sonrası şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten çok iyi değildik. Çok fazla şut sokamadık. İyi bir soğukkanlılık seviyesinde oynamadık. Oyunumuzu sahaya pek yansıtamadık. Birçok yönden zorlu bir maçtı. Sanırım taktik anlamında, daha iyisini yapmamız gerekecek. Lakin iyi bir ritmde olduğumuz bir gün değildi."

Pascal Siakam, 5/16 şut isabetiyle sadece 13 sayı kaydetmiş ve ilk çeyrekte üç faul yapmıştı.

Nurse, takımın Siakam'ı 2. maçta çeşitli yollardan hücuma dahil etmeye çalışacağını söyledi:

"Kendisini ikili oyunda ya perde yapan, ya da şut atan bir oyuncu olarak, her zaman tüm alanlara dahil etmeye çalışacağımızı düşünüyorum. Sanırım bunları karıştırmalı ve çeşitlendirmeliyiz, tepe noktasından ve kenarlardan bire bir pozisyonları da dahil olmak üzere. Umarım onu biraz da hızlı hücum oyununa dahil edebiliriz."

Siakam da, Nurse'ün hücumun ritmden yoksun olduğu düşüncelerine katıldı:

"Açıkçası başarılı olamadığımız maçlardan biriydi ve ben de iyi oynamadım. Ayrıca hücumda pek bir ritimimiz yoktu. Savunmamızın kötü olduğunu düşünmüyorum; bazı hatalar falan yaptık. Ama maç filmini izleyip, daha iyiye gitmeye çalışacağız."


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