Nurse: "Bu takımda bir MVP olmayabilir, ama çok özel adamlar var"

Toronto Raptors koçu Nick Nurse, takımının MVP yarışında olan bir yıldız barındırmasa da, "özel" olduğunu ve yaptıkları işte en etkili olduklarının farkında olduğunu söyledi.



TSN Sports'dan Josh Lewenberg'e göre, Nurse, ekibini neyin özel kıldığını tespit etti. Ona göre, Kyle Lowry, Fred VanVleet, Marc Gasol, Serge Ibaka ve Pascal Siakam dörtlüsü, "oldukça özel" bir sınıfa ait. Norman Powell ve OG Anunoby gibi oyuncular da, Raptors takımına ilginç bir katman daha ekliyor:



"Bu takımda çok sayıda özel adam var. MVP tartışmalarındaki oyunculardan kimse olmayabilir, ama Kyle'ı, Fred'i, Marc'ı, Serge'ü ve Pascal'ı oldukça özel bir kategoriye koyarım. Serge şut blokladığında ve şut sokabildiğinde, durdurulması zor oluyor. Marc, o pozisyonda olunabilecek kadar iyi, Kyle ve Fred de ligin en sert ve zeki adamlarından ikisi. Pascal bildiğiniz gibi daha iyiye gitmeye devam ediyor ve daha Norman Powell ve OG Anunoby'den bahsetmedim bile. Bireysel olarak bazı uzmanlıklar ve kimya, çaba ve sertlik denilen küçük şeyler var. Bunlar da bence bizi özel bir ekip kılıyor."



Analistler bu yıl şampiyonluğu kazanmak için Los Angeles Lakers, LA Clippers veya Milwaukee Bucks'ı favori tutuyor olsa da, hepsi Raptors'ın arka arkaya şampiyonluk kazanmalarını ihtimallerinin ne durumda olduğunun farkında.



