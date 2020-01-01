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Nurse, Boston Celtics'i asla hafife almıyor!

Toronto Raptors koçu Nick Nurse, Boston Celtics'i tehlikeli yapan şeyin ne olduğunu anlattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Toronto Raptors koçu Nick Nurse, Boston Celtics'i tehlikeli yapan şeyin ne olduğunu anlattı.

Raptors, Brooklyn Nets'i ilk turda namağlup geçerek, bu yılın playofflarına harika bir başlangıç yaptı. Şimdi ise, ikinci turda son derece yetenekli Celtics ekibiyle karşı karşıya gelmek için hazırlanıyorlar.

Celtics'in kendi playoff serisini de domine ettiği göz önüne alındığında, Nurse yaklaşmakta olan rakiplerini hafife almıyor:

"Bence gerçekten çok iyiler. Süper yetenekliler, derinler ve çok iyi koçluk yapılıyor. Şu anda harika oynadıklarını düşünüyorum."

Celtics şimdiye kadar Orlando'da oynadığı 12 maçın 9'unu kazanmıştı, bunların arasında Philadelphia 76ers'ı elemek için playoffların ilk turundaki dört etkileyici galibiyet de bulunuyor. Nurse, Celtics'in Sixers'a karşı galip gelmesini beklediğini iddia etse de, Philly'ye kendilerini savunma şansı bile vermemiş olmalarını inanılmaz bulduğunu açıklayarak, Boston takımının bu yüzden ne kadar korkutucu olduğunun altını çizdi.

"Çok yetenekli (Philadelphia 76ers) bir takımı kolaylıkla elediler. Bu serinin hangi yöne gideceğine dair, gerçekten hiç şüphe yoktu, belki bir maçta biraz oldu o kadar. Bizi bubble'da gerçekten iyi idare ettiler. Harika bir seri olmasını umuyorum. Onları yenmek için harika oynamamız gerekecek."


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