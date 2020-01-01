Nurse: "Biz, sezona başlamaya hazırız!"

Toronto Raptors antrenörü Nick Nurse, 2021 NBA sezonunun erken başlaması konusunda onayını dile getirdi.



Bazı oyuncuların, özellikle Orlando'daki bubble'da daha uzun süre kalan ve iyileşmek için zamana ihtiyaç duyan takımlar için, 22 Aralık tarihinin yeni bir NBA sezonuna başlamak için çok erken olduğuna inandıkları bildirilmişti.



ESPN ile yaptığı röportajda Nurse, bu konuyla ve diğer antrenörlerin öngörülen tarih hakkında ne düşündükleriyle ilgili konuştu:



"22 Aralık'ın çok erken olduğunu düşünmüyorum. Sanırım bu yıl yaklaşık dört ayımız boş geçmişti. İki ay daha boşluğumuz var ve toplamda altı oluyor. Bu, bir takvim yılı için çok fazla dinlenme."



Nurse, takımına atıfta bulunarak, "Biz başlamaya hazırız!" şeklinde konuştu ve Kanada'da uygulanan KOVID kısıtlamaları nedeniyle, ekibin ABD'ye taşınması ihtimali olduğunu da dile getirdi.



Raptors koçu ayrıca, ekibin oyuncularının ve yöneticilerinin bu tarihler hakkında ne düşündüklerini de şu şekilde açıkladı:



"Bunun gerçekçi bir olasılık olduğunu düşünüyoruz ve tarih buysa planlar yapmaya çalışıyoruz. Eğer tarih ertelenirse, her şeye göre ayarlama yapılabilir. Ama 22'sinde başlamayı planlıyoruz. Bu, antrenman kamplarının Aralık ayı başında olacağı anlamına geliyor. Bu yüzden, bunun için planlar yapmaya çalışıyoruz."



