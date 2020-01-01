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Nurse: "Ben ailemi bubble'a getirmezdim"

Toronto Raptors koçu Nick Nurse, NBA'in başantrenörlerin ailelerini Orlando bubble'ına sokmalarını yasaklama kararından, olumsuz etkilenmediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Toronto Raptors koçu Nick Nurse, NBA'in başantrenörlerin ailelerini Orlando bubble'ına sokmalarını yasaklama kararından, olumsuz etkilenmediğini söyledi.

Nurse, muhabirlere konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Şahsen benim için o kadar üzücü değil. Ben muhtemelen ailemi getirmezdim. Biraz etrafta dolaşıp bazılarıyla konuştuğumda ve bana iyi bir hafta geçirdiklerini söylediklerinde, aileler ve çocuklar için gerçekten iyi bir kurulum gibi görünse de, ailemi veya çocuklarımı getirmek için gerçekten çok iyi bir yer olacağını düşünmedim."

Ligin bu politikası, yakın zamanda Denver Nuggets başantrenörü Michael Malone tarafından utanç verici olarak nitelendirilmiş ve eleştirilere maruz kalmıştı. Lig, kısa bir süre sonra yanıt olarak, bubble'ın içinde aile üyelerinin bulunmamasının zorluklarını kabul ederken, aynı zamanda konferans finalleri öncesinde kısıtlamaları hafifletmeyi umduğunu belirten bir açıklama yapmıştı.

Nurse ve Raptors, playoff serisinde Boston Celtics ile 2-2 eşit durumda.


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