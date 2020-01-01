Nurse: "Bazı oyuncular, bubble'ı tamamen terk etmeyi düşündüler"

Toronto Raptors başantrenörü Nick Nurse, Raptors ve Boston Celtics arasındaki Doğu Konferansı yarı finallerinin 1. maçının muhtemel boykotunu ele alırken, bazı oyuncularının NBA bubble'ını tamamen terk etmeyi düşündüklerini kabul etti.



Nurse, Sports Illustrated'dan Chris Mannix de dahil olmak üzere gazetecilere verdiği demeçte, "Birkaç adamımızın eve gitmeyi düşündüklerini söylediklerini duydum. Bunun ekip çapında bir şey olup olmadığını bilmiyorum" şeklinde konuştu.



Tartışmalar, geçtiğimiz hafta sonu Wisconsin polisi tarafından vurulan silahsız Afroamerikalı Jacob Blake'in, videoya kaydedilmesine yanıt olarak geldi.



OYUNCULAR, ÖNCEDEN BU KONUYU ELE ALMIŞTI



Fred VanVleet ve Norman Powell geçtiğimiz günlerde ligin attığı adımların yeterince fark yaratıp yaratmadığını sorguladıktan sonra, Pascal Siakam Çarşamba günü bubble içinde ne kadar oynamanın, değişim yaratmaya yardımcı olduğuna dair şüphelerini dile getirmişti.



Çarşamba günü Siakam, "Buraya platformumuzu kullanmak ve bir mesaj göndermek ve umarım farkındalık ve değişiklik getirme nedeniyle geldik. Ama sıkışıp kalmışız gibi geliyor. Üretken bir şey yapmıyoruz... canımızı yakıyor." ifadelerini kullanmıştı.



"DİKKAT VAR, AKSİYON YOK"



Nurse, hem Raptors hem de Celtics üyelerinin, Salı gecesi oyunculara özel bir toplantı düzenlediğini doğruladı.



Raptors koçu, "Maçı boykot etmek, biraz daha fazla aksiyon talep etmenin bir yolu olarak gündeme geldi. Aslında istedikleri bu. Yeterince dikkat olduğunu, fakat yeterince eylem olmadığını düşünüyorum." şeklinde ekleme yaptı.



Raptors - Celtics serisinin şu anda bu gece başlaması planlanıyor.



