Nürnberg 90+7'de attı, Bundesliga 2'de kaldı!

Almanya Bundesliga 2 play-out karşılaşmasında Nürnberg, 2-0'ın rövanşında Ingolstadt'a 3-1 mağlup olmasına rağmen Bundesliga 2'de kaldı.

Haber; Sporx.com
Nürnberg 90+7'de attı, Bundesliga 2'de kaldı!
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11 Temmuz 2020 21:14
Almanya Bundesliga 2 play-out rövanş maçında Bundesliga 3 takımı Ingolstadt, Bundesliga 2 ekibi Nürnberg'i konuk etti.

2-0'ın rövanşında Audi Sportpark'ta oynanan müsabaka, Ingolstadt'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Nürnberg, deplasman golü avantajıyla Bundesliga 2'de kaldı. Ingolstadt ise Bundesliga 3'te devam edecek.

Ingolstadt'ın gollerini 53. dakikada Kutschke, 62. dakikada Schorck ve 66. dakikada Krausse kaydetti. Nürnberg'i ligde tutan golü ise 90+7. dakikada Schleusener attı.

Nürnberg'de Fenerbahçe'den kiralanan Michael Frey, 79. dakikada oyuna dahil oldu.



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