Draymond Green has been ejected from tonight's game. pic.twitter.com/Tr8ysRIFUq



— TSN (@TSN_Sports) December 13, 2023

Phoenix Suns pivotu Jusuf Nurkic, geçtiğimiz geceki maçta yüzüne vuran Golden State Warriors forveti Draymond Green'in "yardım alması gerektiğini" söyledi.Green, Suns'a karşı alınan 119-116'lık mağlubiyetin üçüncü çeyreğinde Nurkic'in yüzüne vurduğu için oyundan aldı.Hakemler, 'flagrant faul 2' kararı verdikleri Green'in temasının "gereksiz ve aşırı" olduğuna karar kıldı.Nurkic, maç sonrası Draymond hakkında şu açıklamaları yaptı:Karşılaşmada 17 dakikada 1/3 şut isabetiyle 2 sayı, 2 ribaund ve 2 asistle oynayan Warriors forveti, maç sonrasında Suns pivotuna vurmaya çalışmadığını söyleyerek, Nurkic'ten özür diledi:Bu sezon üçüncü kez bir maçtan atılmış olan Green, geçtiğimiz haftalarda Minnesota Timberwolves'a karşı oynadığı maçta Rudy Gobert'i boğduğu için beş maç ceza almıştı.