Phoenix Suns pivotu Jusuf Nurkic, geçtiğimiz geceki maçta yüzüne vuran Golden State Warriors forveti Draymond Green'in "yardım alması gerektiğini" söyledi.
Green, Suns'a karşı alınan 119-116'lık mağlubiyetin üçüncü çeyreğinde Nurkic'in yüzüne vurduğu için oyundan aldı.
Hakemler, 'flagrant faul 2' kararı verdikleri Green'in temasının "gereksiz ve aşırı" olduğuna karar kıldı.
Nurkic, maç sonrası Draymond hakkında şu açıklamaları yaptı:
"Derdi nedir bilmiyorum. Şahsen yardım alması gerektiğini düşünüyorum. İyi ki beni de boğmaya çalışmadı. Yaptığının basketbolla hiçbir alakası yoktu."
Karşılaşmada 17 dakikada 1/3 şut isabetiyle 2 sayı, 2 ribaund ve 2 asistle oynayan Warriors forveti, maç sonrasında Suns pivotuna vurmaya çalışmadığını söyleyerek, Nurkic'ten özür diledi:
"Bildiğiniz üzere kasıtlı yaptığım şeyler için özür dileyen biri değilim ama Jusuf'tan özür diliyorum, çünkü ona vurmak gibi bir niyetim yoktu. Genelde faul düdüğü almak için kollarımı bilerek savururum. Beni tutup kalçamdan çektiği için ben de faul almaya çalışıyordum. Arkamı döndüğümde ne yazık ki elim ona çarptı."
Bu sezon üçüncü kez bir maçtan atılmış olan Green, geçtiğimiz haftalarda Minnesota Timberwolves'a karşı oynadığı maçta Rudy Gobert'i boğduğu için beş maç ceza almıştı.
Green, Suns'a karşı alınan 119-116'lık mağlubiyetin üçüncü çeyreğinde Nurkic'in yüzüne vurduğu için oyundan aldı.
Hakemler, 'flagrant faul 2' kararı verdikleri Green'in temasının "gereksiz ve aşırı" olduğuna karar kıldı.
Nurkic, maç sonrası Draymond hakkında şu açıklamaları yaptı:
"Derdi nedir bilmiyorum. Şahsen yardım alması gerektiğini düşünüyorum. İyi ki beni de boğmaya çalışmadı. Yaptığının basketbolla hiçbir alakası yoktu."
Karşılaşmada 17 dakikada 1/3 şut isabetiyle 2 sayı, 2 ribaund ve 2 asistle oynayan Warriors forveti, maç sonrasında Suns pivotuna vurmaya çalışmadığını söyleyerek, Nurkic'ten özür diledi:
"Bildiğiniz üzere kasıtlı yaptığım şeyler için özür dileyen biri değilim ama Jusuf'tan özür diliyorum, çünkü ona vurmak gibi bir niyetim yoktu. Genelde faul düdüğü almak için kollarımı bilerek savururum. Beni tutup kalçamdan çektiği için ben de faul almaya çalışıyordum. Arkamı döndüğümde ne yazık ki elim ona çarptı."
Bu sezon üçüncü kez bir maçtan atılmış olan Green, geçtiğimiz haftalarda Minnesota Timberwolves'a karşı oynadığı maçta Rudy Gobert'i boğduğu için beş maç ceza almıştı.
Draymond Green has been ejected from tonight's game. pic.twitter.com/Tr8ysRIFUq
— TSN (@TSN_Sports) December 13, 2023
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