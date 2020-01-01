Nurkic: "All-Star olmak istiyorum"

Portland Trail Blazers pivotu Jusuf Nurkic, gelecek sezon All-Star olmak istediğini söyledi.



26 yaşındaki pivot, Let's Get Technical podcast'ine konuk olduğu sırada, gelecek sezon için hedefinden bahsetti:



"All-Star olmak istiyorum. Ve bunu yapabileceğimi biliyorum. Portland'da harika bir sezon geçirmemiz gerekiyor. Ve benim de harika bir sezon geçirmem gerekiyor. Takım ve oyuncu olarak. Yani, ihtiyacımız olan her şeyi biliyorum, özellikle Batı'da.



Batı bir numaradır. Bunu biliyorum. Ama aynı zamanda, birçok nedenden dolayı kendime All-Star kategorisinde yaklaşamıyorum. Önce takımın başarısını istiyorum, eğer bu olursa, tabii ki harika. Ama aynı zamanda, kesinlikle bu sezonun bizim sezonumuz olduğunu da düşünüyorum."



Önceki sezon Blazers formasıyla sekiz maçta oynayan Nurkic, kariyerinin en iyisi olan 17.6 sayı, 10.3 ribaund ve 4.0 asist ortalamalarını yakalamıştı.



