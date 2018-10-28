Almanya Ligi'nde 9. hafta maçında Werder Bremen ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Weser-Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 6-2'lik skorla konuk ekip Bayer Leverkusen oldu.Bayer Leverkusen, 8. dakikada Kevin Volland, 38. dakikada Julian Brandt ve 45. dakikada Karim Bellarabi'nin golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.Werder Bremen, 60. dakikada Claudio Pizarro ve 63. dakikada Yuya Osako ile skoru 3-2'ye getirdi.Oyundan yeniden üstünlüğü eline alan Bayer Leverkusen, 67. dakikada Kai Havertz, 72. dakikada Aleksandar Dragovic ve 77. dakikada Sebastian Langkamp'ın (kendi kalesine) golleriyle maçı 6-2 kazanmayı başardı.Werder Bremen'de maça ilk 11'de başlayan Nuri Şahin, 70. dakikada yerini Milot Rashica'ya bıraktı.Bu galibiyetin ardından Bayer Leverkusen puanını 11'e yükseltirken, Werder Bremen 17 puanda kaldı.Almanya Ligi'nde gelecek hafta Werder Bremen, Mainz'e konuk olacak. Bayer Leverkusen, Hoffenheim'i ağırlayacak.