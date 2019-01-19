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Nuri Şahin'den Ozan Kabak paylaşımı

Uzun yıllardır Almanya Ligi Bundesliga'da forma giyen Nuri Şahin, Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Nuri Şahin'den Ozan Kabak paylaşımı
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19 Ocak 2019 12:10
Almanya Bundesliga'da Werder Bremen forması giyen milli futbolcu Nuri Şahin, Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak için bir paylaşımda bulundu

İşte Nuri'nin mesajı...

Bundesliga'ya hoş geldin kardeşim. İnanarak, çalışarak, öğrenerek çok daha iyi yerlere geleceğinden eminim. Her anından keyif almaya çalış...



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