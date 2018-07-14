Nuri Şahin'den önce İngilizce sonra İspanyolca röportaj

Borussia Dortmund'un Türk yıldızı Nuri Şahin, sahalardaki yeteneği kadar sosyal hayattaki duruşuyla da büyük alkış topluyor. Röportaja İngilizce başlayan Nuri, İspanyol gazeteciler için de İspanyolca konuşuyor.







İLGİLİ VİDEO Borussia Dortmund'un Türk yıldızı Nuri Şahin, sahalardaki yeteneği kadar sosyal hayattaki duruşuyla da büyük alkış topluyor. Röportaja İngilizce başlayan Nuri, İspanyol gazeteciler için de İspanyolca konuşuyor.

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