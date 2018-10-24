Nuri Şahin'den Milli Takım ve Cengiz Ünder açıklaması!

"Milli maçı izlemek için okuldan kaçarak 10 kilometre koşup eve gittim"

"Bu benim için her zaman belliydi."

"Bundan onur duyduğumu söyledim. Ancak ben her zaman Türkiye için oynamak istedim. Aynı Borussia Dortmund, Real Madrid için oynamak istediğim gibi. 2002'de Türkiye'nin Brezilya'ya karşı oynadığı karşılaşmayı izlemek için okuldan kaçarak 10 kilometre mesafede olan eve koşarak gittim."

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Werder Bremen'de forma giyen Nuri Şahin, Roma'da oynayan Cengiz Ünder'in çok iyi ve zeki bir futbolcu olduğunu söyledi.Nuri Şahin, Sport Bild dergisine verdiği röportajda, İtalya Birinci Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'nın sağ kanadında görev yapan milli futbolcu Cengiz Ünder hakkındadeğerlendirmesinde bulundu.Altınordu'nun Türkiye'nin en iyi altyapı sistemine sahip olduğunu ve gençleri bilinçli bir şekilde Avrupa piyasası için yetiştirdiğine işaret eden Nuri, Cengiz'in sağdan içeriye gelerek sol ayağıyla şut atabildiğini belirtti.30 yaşındaki futbolcu, Cengiz'in Bayern Münih'te forma giyen Hollandalı futbolcu Arjen Robben'in halefi olup olamayacağına ilişkin soruya, karşılaştırma yapmak istemediğini, Hollandalı futbolcunun 34 yaşında olmasına rağmen inanılmaz performans gösterdiğini aktardı.Almanya'da doğmasına rağmen Türkiye Milli Takımı'nı seçmesiyle ilgili Nuri,ifadesini kullandı.2006'da Almanya için oynama şansının bulunduğunu, Almanya Futbol Federasyonu'nda antrenörlük yapan Michael Skibbe'nin kendisiyle konuştuğunu ve dönemin milli takımı teknik direktörü Jürgen Klinsmann'ın da kendisiyle konuşmak istediğini anlatan Nuri, şunları kaydetti:Türkiye'nin çeyrek finalde Senegal'i yenerek tur atladığında bunu araç konvoyuna katılarak kutladığını hatırlatan Nuri,ifadesini kullandı.Nuri,sorusuna iseyanıtını verdi.