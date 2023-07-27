Nuri Şahin yeni forvetini buldu

Yeni sezon öncesi hazırlıklarının ilk etabını Burdur'da yapan ve sonrasında Erzurum'a geçen Antalyaspor, 3 hazırlık maçı yaparken Futbol Sorumlusu Nuri Şahin'in tercihleri dikkat çekti. Antalyaspor'un satarak bonservisinden büyük gelir beklediği Haji Wright, Adam Buksa'nın transfer edilmesinin ardından hazırlık maçlarında ilk 11'deki yerini kaybetti.



Adam Buksa'nın tribünden takip ettiği Burdur'da oynanan Başakşehir maçında elinde tek forvet olan Haji Wright'ı sahaya süren Şahin, sonraki 2 maçta ise tercihini değiştirdi.



Haji Wright'ın gol kaydettiği Başakşehir maçının ardından Alanyaspor ve Rizespor ile karşı karşıya gelen Kırmızı-Beyazlılarda ilk 11'de sahaya çıkan isim Adam Buksa olurken, Haji Wright ise ikinci yarıda sahaya çıktı. Antalyaspor, hazırlık kampının son hazırlık maçına Cumartesi günü Sivasspor karşısında çıkacak. (Lider Gazete)



