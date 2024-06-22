Nuri Şahin, UEFA Pro lisans sahibi oluyor

UEFA Pro lisansı olmayan Borussia Dortmund teknik direktörü Nuri Şahin, UEFA Pro Lisansı sahibi olabilmek için Galler'de kursa başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Nuri Şahin, UEFA Pro lisans sahibi oluyor
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22 Haziran 2024 17:25
Borussia Dortmund'da Edin Terzic'in yerine göreve getirilen Nuri Şahin, önünde bekleyen UEFA Pro Lisans sorununu çözüyor.

Pro Lisansı olmadığı için Antalyaspor'da teknik sorumlu olarak görev yapan Türk teknik adam, Almanya'da Pro Lisansı olmadan görev yapmanın yasak olmasından dolayı saha kenarında görev yapamayacaktı.

Bu doğrultuda Nuri Şahin, Galler'de bulunan UEFA Pro Lisansı kurslarına başladı.

Sadece A lisansı bulunan Nuri Şahin, bu kursu başarıyla tamamlamasının ardından Pro Lisansa sahip olarak takımının başında maçlara çıkabilecek.

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