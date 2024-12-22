Nuri Şahin'in Dortmund'u ilk yarıda bulduğu gollerle galip

Almanya Bundesliga'nın 15. hafta karşılaşmasında Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund, Wolfsburg'a konuk oldu. Wolkswagen Arena'daki mücadeleyi konuk ekip 3-1'lik skorla kazandı.



Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 25'te Donyell Malen, 28'de Maximillian Beier ile 30'da Julian Brandt kaydetti. Wolfsburg'un tek golünü ise 58'de Denis Vavro attı.



Mücadelenin 60 dakikasında Dortmund oyuncusu Pascal Gross, kırmızı kart gördü.



Milli oyuncu Salih Özcan, Wolfsburg'da mücadeleye 75. dakikada dahil oldu.



Nuri Şahin'in ekibi Dortmund bu galibiyetin ardından puanını 25'e yükseltti. Wolfsburg, 21 puanda kaldı.



Almanya Bundesliga'nın bir sonraki maçında Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen'i konuk edecek. Wolfsburg, Hoffenheim deplasmanına gidecek.