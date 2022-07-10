Nuri Şahin, Emre Belözoğlu'nu mağlup etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Burdur kampında yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, koşu çalışmasının ardından eğitsel oyun oynadı.
Akdeniz ekibi, antrenmanın son kısmında futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktik çalışması gerçekleştirdi.
TEKNİK EKİPLER MAÇ YAPTI
İdmanın ardından Antalyaspor teknik ve destek ekibi ile Burdur'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir'in teknik ve destek ekibi maç yaptı.
BELÖZOĞLU YENİ SEZONA HAZIR
Maçta Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Antalyaspor teknik sorumlusu Nuri Şahin de yer aldı. Emre Belözoğlu'nun fit görüntüsü dikkat çekti
ŞAHİN'DEN ZİDANEVARİ KONTROL
Antalyaspor teknik sorumlusu Nuri Şahin maçta klasını konuşturdu. Kırmızı kulüpten yapılan paylaşımda Şahin'in topu estetik biçimde kontrol etmesine yer verildi.
Şahin'in kontrolü, Real Madrid efsanesi Zidane'nın yaptığı müthiş hareketi akıllara getirdi. Mücadeleyi kazanan taraf 4-3'lük skorla Nuri Şahin'in takımı Antalyaspor oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, koşu çalışmasının ardından eğitsel oyun oynadı.
Akdeniz ekibi, antrenmanın son kısmında futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktik çalışması gerçekleştirdi.
TEKNİK EKİPLER MAÇ YAPTI
İdmanın ardından Antalyaspor teknik ve destek ekibi ile Burdur'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir'in teknik ve destek ekibi maç yaptı.
BELÖZOĞLU YENİ SEZONA HAZIR
Maçta Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Antalyaspor teknik sorumlusu Nuri Şahin de yer aldı. Emre Belözoğlu'nun fit görüntüsü dikkat çekti
ŞAHİN'DEN ZİDANEVARİ KONTROL
Antalyaspor teknik sorumlusu Nuri Şahin maçta klasını konuşturdu. Kırmızı kulüpten yapılan paylaşımda Şahin'in topu estetik biçimde kontrol etmesine yer verildi.
Şahin'in kontrolü, Real Madrid efsanesi Zidane'nın yaptığı müthiş hareketi akıllara getirdi. Mücadeleyi kazanan taraf 4-3'lük skorla Nuri Şahin'in takımı Antalyaspor oldu.
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