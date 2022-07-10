Nuri Şahin, Emre Belözoğlu'nu mağlup etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Burdur kampında yeni sezon hazırlıklarına devam etti.Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, koşu çalışmasının ardından eğitsel oyun oynadı.Akdeniz ekibi, antrenmanın son kısmında futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktik çalışması gerçekleştirdi.İdmanın ardından Antalyaspor teknik ve destek ekibi ile Burdur'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir'in teknik ve destek ekibi maç yaptı.Maçta Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Antalyaspor teknik sorumlusu Nuri Şahin de yer aldı. Emre Belözoğlu'nun fit görüntüsü dikkat çektiAntalyaspor teknik sorumlusu Nuri Şahin maçta klasını konuşturdu. Kırmızı kulüpten yapılan paylaşımda Şahin'in topu estetik biçimde kontrol etmesine yer verildi.Şahin'in kontrolü, Real Madrid efsanesi Zidane'nın yaptığı müthiş hareketi akıllara getirdi. Mücadeleyi kazanan taraf 4-3'lük skorla Nuri Şahin'in takımı Antalyaspor oldu.