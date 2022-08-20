Nuri Şahin: 'Dünya Kupası güzel olacak'

Fraport TAV Antalyaspor'un ev sahipliğinde 9-12 Ocak'ta düzenlenecek "WinterLeague Convention 2023" etkinliğinin tanıtımı yapıldı.



Kundu Turizm Merkezi'nde bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Fraport TAV Antalyaspor Kulübü Aziz Çetin de katıldı.



Vali Yazıcı, Antalyaspor Kulübünün, spor şehri Antalya'nın marka değeri olduğunu söyledi.



Turizmin başkenti olan Antalya'da spor turizminin de her türlü imkan ve koşul sağlanarak yerine getirildiğini yıllardır gösterdiklerini ifade eden Yazıcı, "Bu organizasyon ile tüm dünyadaki kulüplere hem turizm hem de spor tesisleri anlamında ne kadar güçlü olduğumuzu gösterme fırsatı bulacağız." dedi.



Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ise en önemli paydaşı oldukları organizasyonu ikinci kez gerçekleştireceklerini dile getirdi.



Kulüp olarak futbolun yanı sıra 15 farklı branşta da ulusal ve uluslararası anlamda başarılar elde ettiklerini aktaran Çetin, "Olimpiyatlara hazırladığımız milli sporcularımız var. Antalyaspor'un, sadece spor kulübü değil şehrin değerlerine katkı veren sorumlulukları bulunuyor. Antalya'da spor turizmine katma değer yaratacağız." diye konuştu.



Nuri Şahin: "Futbol sadece saha içinde değil, saha dışında da çok etkili"



Tanıtımın ardından Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ile söyleşi gerçekleştirildi.



Alanlarında uzman farklı isimlerin futbola önemli katkı verdiğini aktaran Şahin, "Futbol sadece saha içinde değil, saha dışında da çok etkili. Futbol çok gelişen bir oyun. Günümüz futbolunda detaylar çok önemli. 30 sene önce taç antrenörü, duran top antrenörü dediğimiz zaman insanlar gülerdi. Artık her alanın bir uzmanı var. Farkı bu detaylar yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Dünya Kupası'nın ardından futbolun farklı bir yöne gideceğini düşündüğünü vurgulayan Şahin, şunları söyledi:



"Katar'da farklı taktikler göreceğiz. Sıcak bir ortamda oynanacak. Kendi yolumuzu kaybetmeden farklı hocalardan kapabildiğimiz detaylarla önümüze bakacağız. Messi ve Ronaldo'nun büyük ihtimalle son dünya kupası. Tabiri caizse son vurgunu yapmak istiyorlar. Güzel bir turnuva olacak. Kış ayında oynanması çok farklı. Bunun dönüşü nasıl olacak. Kariyerimizde yaşamadığımız bir tecrübe olacak. Futbolcuların yorgun ve sakatlıkları nasıl olacak. Yaşayıp bakacağız."



Şahin, "Dünya futbolunda aktif genç oyuncular arasında Messi ve Ronaldo'nun bugün bulunduğu noktaya gelme ihtimali var mı?" sorusuna "Messi ve Ronaldo'nun istikrarını yakalamak çok çok zor. Ronaldo ile oynamış bir insan olarak o seviyelere ulaşmak çok çok zor. Tüm hayatını bu işe adamış iki insandan bahsediyoruz. Messi ve Ronaldo'nun sayıları, golleri, maçları akıl almaz bir yerde. O baskıyı kurmak başka oyunculara yanlış olur. Haaland ve Mbappe de çok inanılmaz oyuncular. Barcelona'nın orta sahadaki 3 oyuncusu da çok iyi." diye konuştu.



