Nuri Şahin: 'Ders çıkarmamız gerekiyor'

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 5-2 kaybettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.



Şahin, "İlk yarıda çok iyi oynadık, topla çözümler bulduk ve iki güzel gol attık. Kendimize bire birde daha hızlı olacağımıza dair söz vermiştik ama bunu başaramadık ve bu kadar kısa sürede iki gol yedikten sonra boşa çıkmak zor oldu." ifadelerini kullandı.



5'li savunmaya dönmesi ve oyuncu değişikliklerinin takıma olumsuz etki edip etmediğine dair soruya cevap veren 36 yaşındaki teknik adam, "Oyuncu değişiklikleri işe yaramadı. Ancak bunun sistem değişikliğinden ya da oyuncu değişikliklerinden kaynaklandığını düşünmüyorum, daha çok oyuna hakim olamamamızla ilgili. Madrid'in baskı kuracağını biliyorduk ama çok fazla geriye çekildik. Gittens iyi bir ilk yarı oynadı ama Rodrygo'yu istediğimiz gibi engelleyemedik. Geriye itiliyorduk ve bu konuda bir şey yapmak istedim. Gittens'i çıkardığımızda da stratejimizi uygulayamadık" sözlerini sarf etti.



Nuri Şahin ayrıca, "Genel olarak bu maçta çok kötü savunma yaptık. Önemli dersler çıkarmamız gerekiyor." dedi.



