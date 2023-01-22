Nuri Şahin'den Kerem Aktürkoğlu'na tepki

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u konuk etti ve maçtan 2-1 galip ayrıldı. İlk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmayı sarı - kırmızılılar 2-1 kazanarak galibiyet serisine devam etti.Mücadelenin 68. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile Sinan Gümüş arasında yedek kulübelerinin olduğu yerde bir ikili mücadele yaşandı. Topun taca gitmesinin ardından hakem atışı sarı kırmızılıların kullanmasını istedi. Hakemin bu kararına sert tepki gösteren Nuri Şahin, sarı kart gördü.Ardından Kerem Aktürkoğlu'na yönelen genç çalıştırıcı;dedi.Kerem dediye yanıt verdi. Bu anlarda dördüncü hakem de araya girerek Antalyaspor yedek kulübesini sakinleştirdi.