Nuri Şahin'den ayrılık iddialarına cevap!

Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bazı yöneticilerle birlite istifa etme kararı aldıklarını bildirdi.



Akdeniz ekibinde başkanın ayrılığı sonrası Nuri Şahin'in de veda edeceği iddia edildi. Şahin sosyal medya hesabından flaş bir açıklama yaptı. Genç teknik adam, ayrılık iddialarını yalanladı.



Nuri Şahin yaptığı açıklamada, "Buradayım. Burada olmaya devam edeceğim. Yapacak çok işimiz, yaşanacak mutluluklarımız var. Bu şehri seviyorum, Bu takıma inanıyorum, Bu taraftara güveniyorum." ifadelerini kullandı.



Antalyaspor'daki görevine Ekim 2021'de başlayan Şahin, 81 maça çıktı. Genç çalıştırıcı 32 galibiyet, 20 beraberlik ve 29 mağlubiyet aldı.



