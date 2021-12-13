Nuri Şahin'den Antalyaspor'a 12.5 milyon TL

Futbolculuk kariyerini sonlandırarak Ersun Yanal'ın yerine Antalyaspor'da teknik direktörlüğe başlıyan Nuri Şahin, performansıyla takımını yükselişe geçirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Nuri Şahin'den Antalyaspor'a 12.5 milyon TL
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13 Aralık 2021 13:30
Futbolculuk kariyerini noktalayarak Ersun Yanal'ın yerine Antalyaspor'da teknik direktörlüğe adım atan Nuri Şahin, Akdeniz ekibini yükselişe geçirdi.

33 yaşında büyük bir sorumluluk alarak görevi kabul eden Şahin, 8 haftalık süreçte takımına 13 puan (4G-1B-3M) kazandırdı.

Yanal döneminde 8 gol atıp 12 gol yiyen kırmızı beyazlılar, Şahin ile daha fazla gol bulurken (12), filelerini de daha fazla rakiplerine (11) kapattı. 33 yaşındaki genç hoca, topladığı puan primleriyle Antalyaspor'a 12.5 milyon TL kasa kolaylığı sağladı.


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