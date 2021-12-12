Nuri Şahin'den Abdullah Avcı'ya teşekkür mesajı

Antalya'spor teknik direktörü Nuri Şahin, kendisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı'ya sosyal medya hesabından teşekkür etti.

, Fotoğraf; AA
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Nuri Şahin'den Abdullah Avcı'ya teşekkür mesajı
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12 Aralık 2021 13:37
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u mağlup eden Antalyaspor teknik direktörü Nuri Şahin, kendisi ile ilgili övgü dolu sözlerle bahseden Abdullah Avcı'ya teşekkür etti.

Nuri Şahin yaptığı açıklamada, "Dün maç öncesi ve sonrası sarf ettiğiniz güzel sözler için bir kez daha teşekkür ederim Hocam. Sizinle çalışırken çok şeyler öğrenmiştim, rakipken de öğrendiğimi görmekten çok mutluyum. Hep söylediğiniz, hep söylediğimiz gibi; çalışmaya ve kendimizi geliştirmeye devam…" ifadelerini kullandı.


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