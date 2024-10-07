Nuri Kaymak: 'Golden sonra kalbimiz duracaktı'

Tümosan Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, önemli bir 3 puanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "İlk iç saha galibiyeti 3 puanla ayrıldık, mutluyuz. Bundan sonraki maçlarda da aynı desteği bekliyoruz. Taraftarımız iyiydi yine. Herhalde 9-10 bin civarında bil taraftarımız vardı. Bundan sonraki maçlarda özellikle iç saha maçlarında bizi yalnız bırakmasınlar, tek istediğimiz bu" dedi.



Zorlu deplasmanlara gideceklerini kaydeden Kaymak, "Bundan sonraki süreçte takım kendisini iyi hazırlaması lazım. Beşiktaş deplasmanı için İstanbul'a gideceğiz. İyi hazırlanacağız inşallah. Milli maç arasında bizim için iyi olacak. En azından birkaç tane karşılaşma yapılır. Ona göre de deplasmana hazırlığımızı tamamlarız" şeklinde konuştu



"KALBİMİZ DURACAKTI"

Son dakika golünden sonra yönetimin yaşadığı duyguları da açıklayan Kaymak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Son dakika golünden sonra kalbim hala atıyor. Ruh hali derseniz kalbim duracaktı. Siz neyseniz çarpı üç, çarpı dört durumlarını yaşıyoruz. Ancak işin sonucunda biz burada bugün 3 puan almamız gerekiyordu. İyi futbol kötü futbol onların detayına girmiyorum. 3 puanı aldık ihtiyacımız vardı iç sahada. Bundan sonra da bunu rahatlığıyla devam ederiz inşallah."



Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, son olarak hakem noktasında açıklama yaparak, "Hocamızla alakalı olarak; çizgiye ayağını bastı diye direkt kırmızı kart göstermiş. Yani herhangi bir tepkiden dolayı değil. Alanını ihlal ettiğinden dolayı kırmızı kartı direkt göstermiş. Bana sorarsanız biraz ağır bir kart oldu. Birkaç tane pozisyonda da takdir hakkını karşı taraftan kullandı. Hakem noktasında gereken tepkimizi koyarız. Konyaspor büyük bir camia, gereken neyse yapılır" ifadelerini kullandı.



