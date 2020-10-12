Nurcan Taylan: 'Naim Süleymanoğlu'nu örnek aldım'

Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Nurcan Taylan, genç sporculara hayal ettikleri başarıya ulaşmaları için disiplinli ve özverili çalışmaları tavsiyesinde bulundu.İlk olimpiyat şampiyonu kadın sporcu olarak Türk spor tarihine adını yazdıran Nurcan Taylan, Anadolu Ajansının "Olimpiyat hayali kurabilmek" projesinin konuğu oldu.1983 yılında Ankara'da doğan Nurcan Taylan, haltere başlama hikayesini şu sözlerle anlattı:Geç sporculara tavsiyelerde bulunan Nurcan Taylan, "11 yaşında halter sporuna başladım ve 22 yıl Türk sporuna hizmet ettim. Olimpiyat, dünya, Avrupa, Akdeniz Oyunları şampiyonlukları elde ettim. Olimpiyat hayali kuran genç sporculara tavsiyem; hayalini kuramadığınız bir şeyi başaramazsınız, hayal etmek ve istemek başarıya giden ilk yoldur. Bu uğurda yaptığınız fedakarlıklar, disiplinli ve özverili çalışmalarınızla çok güzel neticeler elde edeceğinize inanıyorum. Olimpiyatta ülkemizi temsil edecek bütün sporcularımıza şimdiden başarılar diliyor, onları canı gönülden destekliyorum." ifadelerini kullandı.2016 yılında profesyonel spor kariyerini noktaladıktan beden eğitim öğretmeni olarak görev yaptığını belirten Nurcan Taylan, şunları kaydetti:"Spor bana çok şey kattı. Beni ben yapan şey spordu. Belki herkesin bir şeye ilgisi ve yeteneği olabilir ama profesyonel sporcu olmak çok farklı bir şey. Olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek, İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinletmek, bayrağımızı dalgalandırmak, çok farklı duygulardı. Bu duyguları yaşayan biri olsam da ifade edecek kelime bile bulamıyorum. Allah bu güzel duyguları yaşamayı nasip etti, yaşadım artık genç sporcu kardeşlerimin başarılarını izliyor, onların da güzel dereceler elde etmesi için tavsiyelerde bulunuyorum. Mutlaka zorluklarla karşılaşacak, sakatlıklar yaşayacaklar, bazı talihsizlikler de olabilir ama başarılı olacaklarına inanarak, hayal etmekten asla vazgeçmesinler."