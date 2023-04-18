Nuray Güngör Avrupa Şampiyonu oldu!

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da devam eden Büyükler Avrupa Halter Şampiyonasında Milli sporcularımız madalya kazanmaya devam ediyor.



40 ülkeden 172 kadın, 146 erkek toplam 318 sporcunun katıldığı organizasyonun dördüncü gününde 64 kilo kadınlarda Nuray Güngör koparmada 99 kilo ve toplamda 219 kiloluk derecesiyle 2 altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu ve istiklal marşımızı okuttu.



Sporcumuz silkmede ise 120 kilo ile bronz madalya kazandı.



Aysel Özkan'dan gümüş madalya



Bu sıklette Milli sporcumuz Aysel Özkan koparmada 98 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazanırken, silkmede 115 kilo ve toplamda da 213 kiloluk derecelerle yarışmayı tamamladı.





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