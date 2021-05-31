Nuran Yalçın'dan bronz madalya

Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Nuran Yalçın, silkmede bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Nuran Yalçın'dan bronz madalya
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31 Mayıs 2021 21:32
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Nuran Yalçın, silkmede bronz madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun son gününde kadınlar 87 kiloda podyuma çıkan Nuran Yalçın, silkmede 121 kiloyla bronz madalya elde etti.

Koparmada 88 kiloyla dördüncü olan milli halterci, toplamda da 209 kiloyla dördüncü sırada yer aldı.


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