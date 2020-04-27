Nur Yerlitaş hayatını kaybetti, ünlü modacı kaç yaşındaydı

Modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti. Beyin kanseriyle mücadele eden Nur Yerlitaş'ın öldüğü son dakika bilgisi olarak duyuruldu. İşte 1955 doğumlu Türk modacı ve televizyon ünlüsü Nur Yerlitaş'ın hayat hikayesi

27 Nisan 2020 16:06
Nur Yerlitaş hayatını kaybetti, ünlü modacı kaç yaşındaydı
Gelen Son dakika haberine göre; Modacı Nur Yerlitaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti! Haberi Uçan Kuş internet sitesi son dakika gelişmesi olarak duyurdu.

NUR YERLİTAŞ KİMDİR?
Nuray "Nur" Yerlitaş (d. 11 Ağustos 1955), Türk moda tasarımcısı.
Diktiği elbiselerle efsane olan ünlü modacı Nur Yerlitaş, 11 Aralık 1960'ta İstanbul Vefa'da doğdu.

Annesinin adı Saadet Yerlitaş, kız kardeşinin adı ise Benan'dır.

80'li yıllarda Paris ve Milano'dan valiz içinde getirdiği kıyafetleri satarak modacılığa başlayan Yerlitaş, kendisini "dikişçi" ve "kostüm tasarımcısı" olarak tarif ediyor. Bilindik ifadesiyle "modacı" olarak anılmak istemiyor.

Dobralığı ile bilinen ve bu yüzden sözünü sakınmadan söyleyen Yerlitaş, kendisini "arızalı" olarak tarif ediyor.

Stres atmak için bulaşık yıkayan, bazen gecenin bir saati geceliğinin üstüne palto giyip bir kafeye giden Yerlitaş, tam bir Nişantaşı tutkunu. Pek çok ünlünün yaşadığı Nişantaşı'nda oturan Yerlitaş'ın, İtalya'nın Milano kentinde de yüksek tavanlı minik bir dairesi var.

Yerlitaş'ın ev hayatıyla ilgili detalar ilgin. Mutfağında iki buzdolabı var; bunların birinde meyveler, içecekler, diğerinde ise pasta tipi yiyecekler bulunuyor.

Ünlü modacının evinde ayrıca iki de yardımcısı var. Banyoda hamam usulü yıkanan modacı, her sabah yardımcıları tarafından taslarla, keselerle yıkanıyor.

Birçok ünlünün sahte kostümleri için kapısını aşındırdığı Yerlitaş, sadece ünlülerin değil sosyetenin de gözdesi.

Ajda Pekkan, Bülent Ersoy, Sibel Can, Petek Dinçöz ve Seda Sayan'ın sahne kostümlerini hep Nur Yerlitaş dikiyor.

Nur Yerlitaş, 2007'de Şebnem Dönmez'in sunuculuğunu yaptığı "Bak Kim Dans Ediyor" adlı yarışmada jüri üyeliği yaptı.

2010'da yayına giren "Yemekteyiz" adlı yarışmada Nur Yerlitaş, Barbaros Şansal, şarkıcı Cenk Eren, gazeteci yazar Ece Vahapoğlu ve eski Avrupa güzelimiz Neşe Erberk ile yarıştı.

2011'de "Bugün Ne Giysem" adlı yarışmada jüri üyeliği yaptı. Diğer jüri üyeleri ise moda tasarımcısı İvana Sert, Hakan Akkaya ve Kareograf Uğurkan Erez'di.

Yerlitaş şu sıralar "Bu Tarz Benim" yarışmasında jüri üyeliği yapıyor.

Ünlü modacı, 2011'de Demet Akalın'ın "Türkan" klibinde Türkan Şoray'ı canlandırdı.

Bugüne kadar hiç evlenmedi.

Televizyon

Bak Kim Dans Ediyor (2007)
Yemekteyiz (2010)
Bugün Ne Giysem (2011)
Bu Tarz Benim (2014)
İşte Benim Stilim (2015-2017)
Maral: En Güzel Hikâyem (2015) - 9. bölüm

Video klip

"Türkan" - Demet Akalın (2011)
"Karagözlüm" - Serkan Kaya (2019)

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Yedigün (2015)

NUR YERLİTAŞ HASTALIĞINI BÖYLE ANLATMIŞTI

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